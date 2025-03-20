ضبط عصابة متخصصة في سرقة "التوك توك" بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص، تخصص في سرقة مركبات "التوك توك" بمركز دراو.

جاء ذلك عقب تلقي مركز شرطة دراو عدة بلاغات خلال الأسابيع الماضية عن حوادث سرقة متكررة لمركبات التوك توك في مناطق متفرقة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الجناة وموقعهم، حيث تمكنت قوة من مباحث المركز من ضبطهم.

واعترف المتهمون بمكان إخفاء المركبات المسروقة، حيث عُثر على 11 مركبة داخل حوش قديم. تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.