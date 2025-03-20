اشتروا مسروقات.. ضبط 4 متهمين جدد في إنهاء حياة سائق بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

انقلبت التحقيقات في واقعة مقتل سائق "توك توك" بكفر الشيخ إلى تطورات جديدة، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أربعة متهمين جدد تورطوا في شراء المسروقات، بعد استدراج الضحية وقتله وسرقة مركبته.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 27 عامًا، استدرج السائق بحجة توصيله إلى قرية متبول، ثم دس له مادة مخدرة في مشروب عصير، قبل أن يلقي بجثته في مصرف زراعي. وباع المتهم المركبة مقابل 35 ألف جنيه إلى تاجر بمحافظة البحيرة، بوساطة وسيط من الغربية، ليتم القبض عليهما لاحقًا.

كما أقر الجاني ببيع "توك توك" آخر سرقه سابقًا، لاثنين آخرين في البحيرة، ما أدى لضبطهما واستكمال التحقيقات. وخلال عمليات البحث، عُثر على جثة المجني عليه طافية على سطح مياه المصرف، حيث جرى نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

حُرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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