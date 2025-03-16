"العصير فيه مُخدر".. توصيلة تنتهي بمقتل سائق "توكتوك" في كفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقي سائق في منتصف العقد الرابع من العمر، مصرعه، على يد عاطل غير محدد له مكان إقامة، بعد استدراجه من سيدي سالم إلى إحدى قرى مركز كفر الشيخ بحجة توصيله، إذ منحه مشروب عصير يحتوي على مادة مخدرة للتخلص منه بغرض سرقة مركبته البخارية.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة سيدي سالم بلاغًا من المدعوة "باتعة علي ماهر محمد رجب"، 45 عامًا، ربة منزل، مقيمة ببندر سيدي سالم، بتغيب زوجها المدعو "أحمد سليمان حسن"، 45 عامًا، سائق "توكتوك"، مقيم نفس العنوان عن المنزل.

وكشفت ربة المنزل في بلاغها عن خروج زوجها المذكور للعمل على مركبة بخارية "توكتوك" قيادته الثلاثاء 11 مارس 2025، إذ تغيب عن الحضور للمنزل منذ ذلك التاريخ ولم يعد حتى تحرير البلاغ.

وبالعرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ شكل فريق بحث جنائي، لكشف غموض اختفاء سائق الـ"توكتوك"، إذ تواصلت جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء الواقعة المدعو "مصطفى. ح. م. أ"، 27 عامًا، عاطل، غير محدد له محل إقامة.

وكشفت تحريات البحث الجنائي، عن أنه بعد تقابل الجاني مع المجني عليه يوم تغيبه في مدينة سيدي سالم، وطلب منه توصيله إلى قرية "متبول" التابعة لمركز كفر الشيخ مقابل أجرة للتوصيل، بغرض استدراجه من أجل سرقة مركبته البخارية "توكتوك".

وتمكن فريق البحث الجنائي من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي أقر بحقيقتها.

وأقر المتهم في اعترافاته أمام فريق البحث الجنائي، أنه عندما اصطحب المجني عليه سائق الـ"توكتوك" إلى مكان العثور على جثته بمصرف زراعي بناحية قرية متبول، منحه مشروب عصير يحتوي على "مادة مخدرة"، إذ سقط المجني عليه مغشيًا وألقى بجثته في المصرف.

وبإرشاد المتهم عن المركبة البخارية "توكتوك" جرى ضبطها بعدما تصرف فيها المتهم ببيعها بمقابل مادي 35 ألف جنيها.

وأثناء البحث عن جثة المجني عليه سائق الـ"توكتوك" تلقى مركز شرطة كفر الشيخ، بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة مجهولة طافية على سطح مياه المصرف.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، إذ تبين أن الجثة لسائق الـ"توكتوك" المجني عليه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.