محافظ الدقهلية يتفقد منظومة تلقى شكاوى المواطنين والشبكة الوطنية للطوارئ -صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للاطمئنان على كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع إجراءات الرد على الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين عبر نظام الشباك الواحد، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي تقصير في تقديم الخدمات.

والتقي مرزوق، بعض المواطنين واستمع إليهم للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة من المركز للمترددين عليه.

كما تفقد المحافظ مكتب لجنة فض المنازعات والمكتب الفني داخل مبنى الديوان العام، مؤكدا ضرورة دفع العمل بملف التصالح وذلك تيسيرا على المواطنين.

كما تفقد المحافظ مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تابع منظومة العمل الخاصة برصد المخالفات والتعامل مع الشكاوى عبر الكاميرات، موجها بضرورة سرعة التجاوب مع الشكاوى، خاصة تلك المتعلقة باحتياجات المواطنين اليومية.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة الجادة لحالة النظافة العامة في الشوارع والميادين، مع اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة أي مستجدات، خصوصًا ما يتعلق بظاهرة النباشين أو تراكمات للقمامة خاصة بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة، باعتبارها عاصمة المحافظة.

واستدعى المحافظ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة التعامل مع بعض تراكمات القمامة ببعض المناطق بنطاق الحي، مشيرا لأهمية المتابعة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء لسير العمل بمنظومة النظافة بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة والتعامل الجاد بملف النظافة باعتبارها أولوية أولي.

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات لخدمة المواطنين، مشددًا على أن تحسين الخدمات والاستجابة السريعة للشكاوى يمثلان أولوية قصوى في العمل الحكومي بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية والسادة مديري المركز التكنولوجي والشبكة الوطنية والإدارات المشار إليها.