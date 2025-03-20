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محافظ القليوبية يوجه برفع حالة التأهب خلال عيد الفطر لمواجهة مخالفات البناء

02:44 م الخميس 20 مارس 2025

المهندس أيمن عطية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف حملات المتابعة والتفتيش على مدار الساعة خلال أيام العيد، وذلك لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء أخرى، وذلك في خطوة استباقية لمواجهة استغلال البعض لفترة إجازة عيد الفطر المبارك في ارتكاب مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث شدد المحافظ على أهمية تفعيل نوبات عمل مستمرة لفرق التفتيش، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين الحملات وضبط المخالفين بشكل فوري وحاسم.

وأكد المحافظ ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، وعدم التهاون في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي وتقوض جهود التنمية.

وخلال اجتماع المجلس، استعرض المحافظ أبرز ملامح خطة المحافظة خلال عيد الفطر والتي من بينها تكثيف حملات التفتيش من خلال فرق عمل تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي مخالفات بناء، والتنسيق الأمني المكثف من خلال التعاون وثيق مع مديرية الأمن لضمان سرعة وفاعلية التعامل مع المخالفات والتطبيق الحازم للقانون من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون استثناء وحماية الرقعة الزراعية من التعديات خلال فترة العيد.

وجّه المحافظ رسالة إلى المواطنين، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح باستغلال فترة العيد لارتكاب مخالفات، ودعا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات بناء مخالفة، مشدداً على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات مسؤولية مشتركة.

وأكد المحافظ أنه من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات المشددة في الحد من مخالفات البناء خلال عيد الفطر، وتعزيز جهود المحافظة في الحفاظ على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون.

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المهندس أيمن عطية القليوبية محافظ القليوبية
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