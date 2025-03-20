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إصابة 5 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

02:21 م الخميس 20 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أطفال، بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب تروسيكل، على طريق قرية شاويش في نطاق مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل، على طريق قرية شاويش في نطاق مركز إهناسيا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة ندى محمود محمد، 10 أعوام، نزيف بالأنف، ويوسف حازم عبدالباري، 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وميرنا أحمد محمد 11 عامًا، و رفيدة محمد أحمد 11 عامًا، و آلاء محمد أحمد، 11 عامًا، مصابات بسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.

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بني سويف حادث انقلاب تروسيكل مديرية أمن بني سويف
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