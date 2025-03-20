محافظ المنيا يكرم اللاعب "جمال أكرم" أصغر بطل قتالي على مستوى الجمهورية

المنيا- جمال محمد:

أهدى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اللاعب جمال أكرم محمد عبد الدايم، درع المحافظة تكريماً له حيث يعد أصغر لاعب فنون قتالية من مواليد المنيا عام 2007 والحاصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية للكونغ فو، إلى جانب تحقيقه العديد من الميداليات وحصوله على جميع الأحزمة في اللعبة.

يأتي هذا التكريم في إطار احتفاء المنيا بأبنائها المتميزين خلال عيدها القومي، وأكد المحافظ أهمية دعم المواهب الرياضية وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى دورها في استثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم في أنشطة مفيدة، تسهم في بناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب في مختلف المجالات، سواء الرياضية أو الثقافية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن ونهضته، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب يحقق نهضة حقيقية للمجتمع، ويعزز من مكانة مصر في مختلف المحافل الدولية، كما أكد على أهمية ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، لما لها من دور أساسي في بناء الشخصية السليمة وغرس القيم الإيجابية بين الأجيال القادمة.