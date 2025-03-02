إعلان

لمتابعة نسب الإنجاز.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (صور)

11:13 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (8)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (6)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (5)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (4)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (3)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (14)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (13)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (9)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (11)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (10)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (7)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (1)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (12)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر:

تفقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال تطوير ميدان الغزالتين أمام كلية الهندسة، لمتابعة نسب الإنجاز في المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتأمين عبور المشاة.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف تقليل التكدسات المرورية من خلال منع تداخل المركبات القادمة من طريق الجيش وشارع لطفي السيد باتجاه الإبراهيمية، بالإضافة إلى إنشاء مسارات مرورية جديدة داخل جزيرة المنتصف لتحسين تدفق حركة السير.

كما تشمل أعمال التطوير ترميم تمثال الغزالتين وتجميل الميدان، مع الحفاظ على طابعه الحضاري والجمالي بطول 600 متر، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تطوير ميدان الغزالتين الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان