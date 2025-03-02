لمتابعة نسب الإنجاز.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان الغزالتين (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

تفقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال تطوير ميدان الغزالتين أمام كلية الهندسة، لمتابعة نسب الإنجاز في المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتأمين عبور المشاة.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف تقليل التكدسات المرورية من خلال منع تداخل المركبات القادمة من طريق الجيش وشارع لطفي السيد باتجاه الإبراهيمية، بالإضافة إلى إنشاء مسارات مرورية جديدة داخل جزيرة المنتصف لتحسين تدفق حركة السير.

كما تشمل أعمال التطوير ترميم تمثال الغزالتين وتجميل الميدان، مع الحفاظ على طابعه الحضاري والجمالي بطول 600 متر، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين.