فرحة رمضان.. "كاتي" مسيحية توزع الفوانيس على المسلمين في دهب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

حرصت "كاتي ظريف"، مدربة غطس بمدينة دهب، على مشاركة أصدقائها المسلمين فرحة شهر رمضان، حيث وزعت الفوانيس على الأطفال ورواد الممشى السياحي بالمدينة وسط أجواء من البهجة.

أعربت "كاتي" عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال برمضان، مشيرةً إلى أن علاقتها الوطيدة مع أصحاب المحال والمطاعم ومراكز الغطس في دهب جعلتها تحرص سنويًا على مشاركة المسلمين احتفالاتهم الدينية، مؤكدةً أنها تنتظر قدوم الشهر الكريم للاستمتاع بأجوائه الروحانية والمميزة.

وأوضحت أنها تجد سعادة كبيرة في إدخال الفرحة على الآخرين، حيث تستمتع بلحظات توزيع الفوانيس وسماع عبارات التهنئة، مشددةً على أن المصريين تجمعهم روابط المحبة دون تفرقة بين مسلم ومسيحي.

وأضافت أنها اعتادت ارتداء الجلباب وحمل السبحة ليلًا، حيث تجوب شوارع المدينة لإيقاظ الأهالي لتناول السحور، ما جعل السكان يطلقون عليها لقب "مسحراتي دهب"، وينتظرونها كل ليلة خلال الشهر الفضيل.