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دهسه أتوبيس.. مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

01:24 م الأحد 02 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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الشرقية -ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر جراء وقوع حادث تصادم على طريق تل القاضي بالقرب من المقابر بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى مصرع مواطن وإصابة آخر جراء تصادم دراجتين ناريتين بمركز ديرب نجم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين، أدى إلى سقوط الأشخاص أرضا، وبالتزامن مع سقوطهما مر أتوبيس دهس أحدهما وتوفى في الحال وأصيب الآخر.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها في المشرحة تحت تصرف الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، فيما قدم الفريق الطبي الرعاية الطبية للمصاب، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

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الشرقية حادث مركز ديرب
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