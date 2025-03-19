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ضبط المتهم بطمس لوحات سيارته الخلفية بالعبور

03:26 م الأربعاء 19 مارس 2025

تعبيرية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طمس قائد سيارة لوحاتها المعدنية الخلفية بمدينة العبور.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد بورود معلومات إلى اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية من العميد محمد سامي أبو مندور رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور بتداول مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية بمدينة العبور بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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طمس لوحات سيارة العبور مواقع التواصل الاجتماعي
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