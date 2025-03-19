لنشر التراث المصري.. "سياحة الإسكندرية" تنظم الملتقى الثقافي الأول- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية بالتعاون مع قسم الثقافة بجامعة سنجور الملتقى الثقافي السياحي الأول، تحت عنوان "الثروات الثقافية: التراث والسياحة" وذلك بهدف تعريف طلاب الدراسات العليا بجامعة سنجور بالتراث الثقافي والسياحي بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة دينا عز الدين، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ريبيو نزيزا رئيس قسم الثقافة بجامعة سنجور، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من الجانبين.

وأشارت عميد كلية السياحة والفنادق إلى أن هذا الحدث يعد جزء من تنفيذ اتفاقية التعاون بين جامعتي الإسكندرية وسنجور بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين، والتعرف على الثقافة والتراث والسياحة بمدينة الإسكندرية.

تضمن الملتقى عقد ورشة عمل عن شهر رمضان المبارك لإلقاء الضوء على التراث المصري في الشهر الكريم، فضلًا عن معرض لطلاب سياحة الإسكندرية لتعريف طلاب جامعة سنجور عن تراث مصر، فيما عرض طلاب جامعة سنجور مشروعاتهم لنشر ثقافة وتراث الدول الإفريقية.