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13 مصابًا في حادث مروع على الصحراوي الغربي بأسيوط

01:02 م الأربعاء 19 مارس 2025

انقلاب سيارة ميكروباص

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أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الغربي بالهضبة بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الهضبة أسيوط ووجود مصابين .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص أمام مساكن مدينة ناصر بطريق الهضبة وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام ، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الغربي أسيوط
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