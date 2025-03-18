ربت أولادها وأشقائها.. شربات فهمي قصة كفاح الأم المثالية في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شربات فهمي عمار محمود تُوجت بلقب الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية بمحافظة أسيوط لعام 2025، تكريماً لجهودها الاستثنائية في تربية أبنائها بعد وفاة زوجها، مما جعل قصتها رمزاً للمثابرة والإخلاص.

تزوجت شربات في عام 1975 عن عمر يناهز 23 عاماً من ابن عمها الذي كان يعمل سائقاً، وساعدها في تربية إخوتها أثناء إقامتها في منزل أسرتها، بدأت رحلتها في الكفاح عندما توفيت والدتها، تاركة لها أربعة أشقاء ذكور، أكبرهم يبلغ 17 عاماً وأصغرهم 6 أعوام، وكانت شربات تبلغ من العمر 21 عاماً حينها، فتولت رعايتهم بصفتها الابنة الكبرى.

رزقت شربات بطفلها الأول في عام 1976، ثم بطفلتها الثانية في عام 1979. وبعد ثماني سنوات من الزواج، أصيب زوجها بمرض خطير أدى إلى وفاته بينما كانت حاملاً في الشهر السادس بطفلها الثالث.

لم تستسلم شربات للظروف، بل بدأت مشروعاً صغيراً لتربية المواشي والطيور وبيع منتجاتها لتحسين دخلها، ساعدها الجميع في زيادة دخل المشروع حتى تزوج إخوتها واستقلوا بحياتهم، معبرين عن امتنانهم لدعمها.

واصلت شربات كفاحها من أجل أبنائها، وغرست فيهم قيم الاجتهاد وحب العمل والأخلاق الحميدة، التحق ابنها الأكبر بكلية الطب، وحصلت ابنتها الوسطى على دبلوم تدبير منزلي ثم بكالوريوس خدمة اجتماعية، بينما حصل ابنها الثالث على بكالوريوس علوم وتربية ويعمل معلماً، شجعت ابنها الأكبر على الحصول على الزمالة ثم الدكتوراه.

بعد وفاة أخيها الأصغر، تولت شربات رعاية زوجته وأولاده الصغار حتى تزوجوا، وما زال عطاؤها مستمراً لأسرتها وأحفادها وأبناء أخيها المتوفى.