"عليكم 25 ألف جنيه".. مستشفى بالمنوفية يرفض تسليم جثمان رضيعة لأسرتها والمحافظ يتدخل



المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، استجابته لاستغاثة والد طفلة حضانة مستشفى شبين الكوم التعليمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمقيم بكفر فيشا بمنوف.

إذ أمر محافظ المنوفية صباح اليوم بتشكيل لجنة فورية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والتنسيق مع هيئة التأمين الصحي والمستشفى التعليمي لإنهاء إجراءات تسليم جثمان الطفلة وبشكل عاجل لأسرتها، وأمر بدفع الرسوم الإلزامية من جيبه الخاص، وذلك في من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الأسرية والاجتماعية الصعبة.

جدير بالذكر أن والدة الطفلة دخلت لإجراء عملية الوضع بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وتقرر احتجاز الطفلة بحضانة المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، وذلك لمدة شهر دون استكمال إجراءات التأمين الصحي بالطفلة، مما أدى إلى تراكم مبالغ مالية وصلت إلى 25 ألف جنيه، وعدم استطاعة الأسرة على سداد المبلغ المطلوب.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين ورصد شكواهم واستغاثتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها على أرض الواقع مع مختلف الجهات المعنية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة كون رضا المواطن وتعزيز الشراكة الفعالة على رأس أولوياته تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.