إلهام نور.. ابنة البحر الأحمر الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية

البحر الأحمر- مصراوي:

فازت السيدة إلهام إبراهيم نور، من محافظة البحر الأحمر، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك بعد منافسة قوية بين 755 سيدة تقدمن للمسابقة هذا العام، استوفت 457 سيدة منهن شروط المسابقة، بينما تم استبعاد 298 سيدة لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة.

تنوعت فئات المسابقة هذا العام لتشمل: الأم المثالية على مستوى المحافظات، والأم البديلة التي رعت طفلاً من أبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو الأم البديلة العزباء التي تكفلت بطفل دون زواج. كما تم تكريم أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة، خاصة إذا كان أحد الأبناء قد حقق بطولة دولية أو تميز في المجالات الرياضية أو العلمية أو الفنية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم أمهات شهداء من القوات المسلحة والشرطة، حيث تم ترشيحهن من قبل وزارتي الدفاع والداخلية على التوالي.

تعد مسابقة الأم المثالية منصة لتكريم الأمهات اللاتي يقدمن قصص كفاح وإنجازات ملهمة، مما يجعل كل واحدة منهن جديرة بالتقدير والاحتفاء.