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بها آثار خنق في الرقبة.. العثور على جثة تلميذة داخل منزل جدتها بقنا

02:28 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

جثة تلميذة

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قنا-عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة تلميذة توفيت في ظروف غامضة داخل منزل جدتها في قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بورود بلاغا من أحد الأطباء بالمركز الأوربي، بوفاة تلميذة بها آثار خنق من منطقة العرب والنجاجرة في قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين، أن الجثة لطفلة تُدعى "ل. م"، 7 أعوام، متوفية وبها آثار خنق في الرقبة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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