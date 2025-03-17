الكاميرات رصدته.. سيارة تدهس أبًا ونجله داخل جراج مول شهير بالإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهد جراج أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية حادث دهس مروع، حيث صدمت سيارة ملاكي يقودها فتاة أبًا ونجله، ما أسفر عن إصابتهما بكسور وجروح خطيرة.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث دهس داخل جراج مول جرين بلازا، وإصابة شخصين.

وانتقل ضباط القسم برفقة فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الفتاة دهست أبًا وطفله البالغ من العمر 7 سنوات، ما أدى إلى إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة، بينما لا تزال حالة الطفل حرجة وغير مستقرة.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث، حيث أظهرت المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الفتاة ضغطت على دواسة البنزين بدلًا من الفرامل أثناء دخولها الجراج، ما تسبب في انطلاق السيارة بسرعة كبيرة وسحل الأب ونجله لمسافة تقارب 10 أمتار.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حرر المحضر رقم 5098 لسنة 2025 بقسم شرطة سيدي جابر، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.