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بالصور.. حريق هائل يلتهم مصنع مراتب في بني سويف

02:59 م الإثنين 17 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل
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بني سويف-حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل، في أحد المصانع الكائنة بمنطقة بياض العرب الصناعية، التابعة لمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، دون إصابات بشرية، أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات للشرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران في مصنع مراتب بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المصنع، وبعض المواد الخام والمنتجات، قبل امتدادها للمصانع والمباني المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.

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بني سويف حريق مصنع مراتب
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