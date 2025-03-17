محافظ المنيا: مستمرون في متابعة مشروعات حياة كريمة لضمان تنفيذها وفق المعايير

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لضمان تنفيذها وفق المواصفات القياسية والالتزام بالجدول الزمني المحدد، في إطار جهود تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وتابع المحافظ تنفيذ المشروعات بعدد من المراكز، شملت مركز ملوي لمتابعة أعمال إنشاء محطة معالجة عرب بني خالد، المقامة على مساحة 16 فدانًا بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب، وبتكلفة 390 مليون جنيه، لخدمة قرى (إبشادات – اتقا – نواي – العرين البحري)، إلى جانب متابعة تنفيذ المجمع الطبي بقرية بني خالد وإبشادات.

كما تابع عددًا من المشروعات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، ومنها المركز الطبي الحضري، ومبنى الحماية المدنية، ومجمع الخدمات، لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات.

وفي مركز سمالوط، تمت معاينة المواقع المقترحة بقرية حسن باشا ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل، وأجريت دراسة ميدانية للمواقع المخصصة لتنفيذ المشروعات.

وأوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بلغ 3209 مشروعات في 28 قطاعًا، استفاد منها 3 ملايين مواطن في 192 قرية بـ 5 مراكز، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار، لخدمة 1.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.