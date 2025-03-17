بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار

البحيرة - أحمد نصرة:

شيع أهالي محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشيخ فوزي عبد الغفار، أحد أقدم المبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، بمسقط رأسه بقرية الحصة.

حضر الجنازة عدد كبير من رجال الدين وقارئي القرآن والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون، وأكد الشيخ ممدوح عامر، أن الفقيد كان من رجال القرآن حفظه كاملًا، وكان يتمتع بحب الجميع لسيرته الطيبة.

وُلد الشيخ فوزي عبد الغفار في قرية الحصة بمركز دمنهور، ونشأ في بيئة دينية أثرت على تكوين شخصيته واتخاذه لطريق الابتهال والإنشاد الديني، الذي برع فيه منذ نعومة أظافره، ليصبح واحدًا من أهم المبتهلين في الإذاعة المصرية.

تميز الشيخ فوزي عبد الغفار بتقديم الابتهالات والأدعية، ومدح الرسول، وكان له صوتًا مميزًا أثر في محبيه.