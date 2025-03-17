مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكي غرب الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الساحلي الدولي بمنطقة برج العرب في الإسكندرية.

ورد بلاغ لقسم شرطة برج العرب من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الساحلي الدولي اتجاه كارفور العروبة بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي ما أدى إلى انقلابها، فيما جرى رفع السيارة دون تأثير على حركة المرور.

أسفر الحادث عن مصرع "وحيد حامد محمد" 41 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة برج العرب، وإصابة السيد يوسف كامل، 39 سنة، بجروح بعموم الجسم وارتجاج، وتم نقله إلى مستشفى برج العرب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.