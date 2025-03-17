الطماطم بـ 3 جنيهات والفراخ بـ135.. أسعار الخضروات والدواجن في أسواق أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت أسواق محافظة أسوان، اليوم الاثنين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة على الخضروات والفاكهة، وذلك بالتزامن مع استقرار ملحوظ في الأسعار، بعد الارتفاع الذي شهدته في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

يُعد سوق السيل بمدينة أسوان من أهم الأسواق التي يقصدها المواطنون لشراء احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة.

وشهد السوق اليوم استقرارًا في الأسعار، حيث سجلت الطماطم سعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس 10 جنيهات، والخيار الصغير من 15 إلى 20 جنيهًا، والخيار الكبير المخصص للتخليل 7.5 جنيه.

أما بالنسبة للخضروات الأخرى، فقد سجلت الكوسة سعرًا يتراوح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، والثوم الأبيض 15 جنيهًا والأحمر 20 جنيهًا، والكرنب من 20 إلى 25 جنيهًا للواحدة، والفلفل 20 جنيهًا للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، فقد سجلت الفراخ البيضاء 110 جنيهات للكيلو، والفراخ الحمراء 135 جنيهًا للكيلو.

وشهدت حركة البيع والشراء في السوق نشاطًا ملحوظًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لاستقرار الأسعار وتوافر السلع.

يتوقع التجار في سوق السيل أن تشهد أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضًا خلال الأيام القادمة، مع زيادة المعروض من السلع وتوافرها بكميات كبيرة.

ينصح المسؤولون في مديرية التموين بأسوان المواطنين بضرورة مقارنة الأسعار بين الأسواق المختلفة قبل الشراء، والتأكد من جودة السلع المعروضة.