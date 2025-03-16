عصير وشطة حمراء.. السجن المشدد لفتاة و3 آخرين بتهمة السرقة بالإكراه في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة 3 أشخاص وفتاة بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهم بالسرقة بالاكراه، في القضية رقم 21339 لسنة 2024 مركز شرطة كفر الدوار.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 21339 لسنة 2024 مركز شرطة كفر الدوار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اخطارًا بقيام المتهمين بسرقة المجني عليهم بالإكراه بدائرة المركز .

تبين من التحقيقات، أنه حال استقلال المجني عليه " ا.م.ش" سائق ، التوكتوك خاصته، استوقفه المتهمان الأول والثاني " م.م.ع" سائق توك توك و" ك.ج.س" طالبة، وطلبا منه توصليهما إلى أحد الأماكن في كفر الدوار .

وفي الطريق طلبا منه التوجه إلى محل عصير وأحضرا له مشروب رفقتهما، وعقب ذلك شعر بحالة من الدوار والغثيان ،حتي وصل الي المكان المحدد ، تفاجأ بالمتهمين الثالث والرابع " أ.ع.ب" سائق و " س.م.س" وأشهر الثالث سلاحا أبيض في مواجهته، وجذبه المتهم الأول إلى خلف الرقبة وسكب شطة في عينيه مما جعل الرؤية مطموسة لدى المجني عليه.

عقب ذلك ألقاه المتهمين خارج التوكتوك، واستولوا عليه وهاتفه المحمول ومبلغ مالي كانوا في حوزته، وفروا هاربين.