وحدة "ماموجرام" المتنقلة بالشرقية تجذب السيدات وتكشف عن 551 حالة

الشرقية - ياسمين عزت:

واصلت الفرق الطبية المشاركة بالعمل في الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي "ماموجرام"، المتمركزة أمام مطرانية العذراء مريم ومارمينا بمدينة فاقوس، جهودها المبذولة لتقديم الخدمات الصحية للسيدات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

شهدت الوحدة المتنقلة في يومها الخامس إقبالاً متزايداً من السيدات والمواطنين، وتوقيع الكشف الطبي على 121 مواطن، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الوحدة خلال الثلاثة أيام الماضيين إلى 551 مواطن، هذا بالإضافة إلى تحويل 30 حالة إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح السيد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الجهود تأتي بعد دعم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، محافظة الشرقية بالوحدة المتنقلة، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أشاد جميعة بالإقبال الكبير على "الماموجرام"، والذي يعكس وعي السيدات بأهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، وحرصهن على الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفرق الطبية المصاحبة للوحدة تواصل تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الكشف عن الأورام السرطانية الأخرى مثل سرطان "الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم"، ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من مخاطر الأمراض المزمنة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن الوحدة المتنقلة ستستمر في تقديم خدماتها حتى يوم الأربعاء القادم 19 مارس 2025، وتعمل يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً تحت إشراف فريق طبي متخصص، كما تتم متابعة العمل ميدانياً من قبل الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة مريم محمود مديرة المبادرات الرئاسية بالمديرية، والدكتورة منى عبدالعزيز مديرة الإدارة الصحية بفاقوس، لضمان انتظام الخدمات وتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة قدم الشكر لهم ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ودعت مديرية الشئون الصحية جميع السيدات بمركز ومدينة فاقوس والمراكز المجاورة إلى التوجه للوحدة المتنقلة للاستفادة من الفحوصات المجانية، حفاظاً على صحتهن وسلامتهن، مؤكدة استمرار الجهود لتنفيذ رؤية الدولة في دعم صحة المرأة المصرية ضمن استراتيجية 100 مليون صحة.