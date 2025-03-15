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الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن مقرمشات بالخانكة

05:27 م السبت 15 مارس 2025

أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن مقرمشات بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس في الخانكة، وذلك بعد الدفع بـ9 سيارات إطفاء لموقع الحريق.

جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن مقرمشات بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس في الخانكة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تمت أيضا أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

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قوات الحماية المدنية سرياقوس الخانكة حريق بمخزن مقرمشات النيابة
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