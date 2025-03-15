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"الشقة تفحمت".. حريق يلتهم وحدة سكنية في بورسعيد

03:14 م السبت 15 مارس 2025

أرشيفية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطرت قوات إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، على حريق، اليوم السبت، اندلع داخل وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بعمارة السلام مدخل "أ" أمام ملعب "الكامب نو"، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم سيارات الإطفاء إلى المنطقة وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى وحدات سكنية مجاورة، دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات كون أن الوحدة السكنية كانت خالية من سكانها وقت اندلاع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات والتحري حول ملابسات الحريق.

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