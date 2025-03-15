انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية المشتركة لحفظ القرآن الكريم وتفسير جزء "عم" التي أطلقتها المديرية تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بهدف التشجيع على حفظ القرآن الكريم وتفسير معانيه.

قال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى إطلاق المرحلة النهائية من التصفيات لمسابقة القرآن الكريم وتفسير معانيه جزء عم يتساءلون، والتي يبلغ مجموع جوائزها 200 ألف جنيه مناصفةً بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن الإختبارات أقيمت بمقر ديوان عام المديرية بمدينة طور سيناء، بحضور لجنة من قيادات الدعوة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، إنه جرى إطلاق المسابقة على مستوى كافة الإدارات التابعة للمديرية بكافة مدن المحافظة، بإجمالي عدد مشاركين 850 متسابقًا من مختلف الأعمار في مختلف المستويات.

وأكد أنه سيجري إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز في احتفالية المديرية بليلة القدر، بحضور محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضم المسابقة 4 مستويات الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، ويكون عمر المتقدم لهذا المستوى لا يزيد عن 21 عامًا، ويتضمن المستوى الثاني حفظ ثلاث أرباع القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، ويتضمن المستوى الثالث حفظ نصف القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، والمستوى الرابع يتضمن حفظ ربع القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب.