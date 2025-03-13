مصرع طفلين في حريق منزل ببني سويف

بني سويف - حمدي علي:

لقي طفلان مصرعهما إثر نشوب حريق في غرفة أعلى سطح منزلهما بقرية طحا البيشة، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، نتيجة لهوهما بأعواد الكبريت.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من غرفة أعلى منزل مكون من ثلاثة طوابق، يمتلكه "محمد.م.ك"، بقرية طحا البيشة، فتم توجيه قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الغرفة، ما أسفر عن وفاة محمود.م.م (7 أعوام)، وريتال.أ.م (4 أعوام).

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.