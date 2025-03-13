مصرع 3 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر مزرعة شمالي غرب المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، إثر سقوطهم داخل بئر مياه بإحدى قرى الظهير الصحراوي الغربي شمالي المنيا، وتم انتشال جثثهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط ثلاثة عمال داخل بئر مياه بإحدى المزارع، يبلغ عمقه 17 مترًا، بقرية 1 في الظهير الغربي لمركز بني مزار.

انتقلت قوات الإنقاذ والإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من: صبحي فايد إبراهيم (60 سنة)، أمير طه فايد (39 سنة)، عمر طه فايد (18 سنة)، وجميعهم يقيمون في قرية الشيخ مسعود. وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني مزار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الحادث.