مصرع شاب بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بفاقوس في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

ألقى شاب في آواخر الثلاثينات من العمر نفسه من الطابق الرابع بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، قاصدا إزهاق روحه، فيما لقي مصرعه في الحال وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى مصرع شاب بسقوطه من الطابق الرابع في فاقوس بشارع المنشية الجديدة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة شاب يدعى محمد.ع.ال يبلغ 39 عاما من العمر. أفاد الشهود أن الشاب ألقى بنفسه من الطابق الرابع. تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسبابها.

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وكشف غموض الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.