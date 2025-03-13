رئيس جامعة سوهاج يسلم طلابًا من ذوي الهمم كراسي كهربائية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم طلابها من ذوي الهمم، تم تسليم كراسي متحركة كهربائية لطلاب من الفرقة الأولى بكليتي الآداب والحقوق، لمساعدتهم على التنقل بحرية داخل الحرم الجامعي، تأكيدًا على التزامها بتوفير بيئة تعليمية دامجة وعادلة، و تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج الوطن.

وأهدي النعماني، الكراسي للطلاب خلال استقباله لهم بمكتبه في الحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عاطف، مدير عام رعاية الشباب المركزية، ومحمد حمودة، مدير إدارة التكافل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين أن دعم ورعاية الطلاب من ذوي الإعاقة هو أولوية قصوى لإدارة الجامعة، وهو ما انعكس في تطوير الخدمات المقدمة لهم، من خلال توفير وسائل مساعدة حديثة، وتطبيق سياسات تسهّل اندماجهم الكامل في العملية التعليمية.

وأشار الدكتور أحمد عاطف إلى أن توفير الكراسي جاء استجابة لاحتياجات الطلاب، ومنهم طالبين بهما إعاقة حركية تعيق قدرتهما على الحضور إلى الجامعة والتحرك بشكل طبيعي، مؤكدًا حرص إدارة رعاية الشباب على تقديم الدعم المستمر لهم من خلال مجموعة من الأنشطة التي تضمن دمجهم في الحياة الجامعية.

وأضاف محمد حمودة أن تكلفة الكرسي الواحد بلغت ٣١,٩٠٠ جنيه، من صندوق التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الكرسي يعمل ببطارية تكفي للسير ١٥ كم بالشحنة الواحدة، بالإضافة إلى كونه مزودًا ببطارية احتياطية لضمان استمرار التشغيل.

وفي ختام اللقاء، عبّر الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لهذا الدعم، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساعدهما على مواصلة مسيرتهما التعليمية بسهولة وثقة، كما وجهوا الشكر لإدارة الجامعة على جهودها المستمرة في توفير التسهيلات اللازمة للطلاب من ذوي الهمم.