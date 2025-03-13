تسلم 4 آلاف شنطة مواد غذائية من وزارة الأوقاف لتوزيعها في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس، استلام 4 آلاف شنطة مواد غذائية كدفعة أولى مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والتي تقوم بتوزيعها على المستحقين وفقًا لمبدأ الأولوية من خلال الإدارات الاجتماعية التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء، في إطار مشروع السلع الغذائية بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين.

وأوضح المحافظ، أنه تم اليوم استلام وتسلم الدفعة الأولى بعدد 4000 شنطه بإجمالي وزن 20 طن مواد غذائية من الأرز والسكر والمكرونة وأن إجمالي ما سوف تتسلمه المحافظة من وزارة الأوقاف من تلك المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان يبلغ 35 طنًا بإجمالي 7000 شنطة مواد غذائية إجمالي الدفعتين الأولى والثانية.

وأشار أنه سيتم إيصالها إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، موجهًا بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه المساعدات، مع استمرار المتابعة للتأكد من وصولها لمستحقيها، وأوضح أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من الشنط الغذائية 10 من الإدارات الاجتماعية لمراكز "أجا والجمالية والسنبلاوين وبلقاس وبني عبيد وتمي الامديد ودكرنس وحي غرب المنصورة ومنية النصر وميت غمر".

وثمّن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين في توفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات المختلفة لخدمة المواطنين وتحقيق التكافل الاجتماعي وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

حضر التسليم والتسلم، الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.