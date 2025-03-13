مديرية أوقاف الإسماعيلية تسلم لحوم صك الإطعام للتضامن الاجتماعي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

سلمت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، لحوم صك الإطعام إلى مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلي الجهتين، حيث تم توزيعها على الأسر المستحقة وفقًا للكشوف المعتمدة، التي تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المرأة المعيلة والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لمبادرة وزارة الأوقاف الخاصة بمشروع صكوك الإطعام، تم توزيع 2 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.





يأتي هذا التوزيع في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، التي تتولى حصر الأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع وتعزيز الحماية المجتمعية.

يُعد مشروع صكوك الإطعام أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يهدف إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم وتوزيعها على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصولها إلى مستحقيها بطريقة منظمة وشفافة.

وأكدت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، استمرار جهودها في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة.