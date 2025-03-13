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"تلبية لرغبته".. محافظ المنوفية يلتقي طالب "مريض سرطان"

01:30 م الخميس 13 مارس 2025

محافظ المنوفية يلتقي طالب ''مريض سرطان

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المنوفية- أحمد الباهى:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، طالب بمدرسة الإيمان الابتدائية الحديثة بأشمون "مريض سرطان"، وطالبة دمج من ذوي القدرات الإبداعية بمدرسة الثانوية التجارية المتقدمة بشبين الكوم، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، أسر الطلاب.

وخلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية حوارًا أبويًا مع أبنائه للتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي، مقدمًا دعمًا ماليًا تشجيعًا لهم ولمساعدتهم في تلبية متطلباتهم مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

وفي نهاية اللقاء أهدت الطالبة محافظ المنوفية "بورتريه" بصورته الشخصية كهدية تذكارية تقديرًا لجهوده المبذولة وحرصه المستمر في تقديم يد العون لأبنائه خاصة ذوي الظروف الصحية الصعبة، مقدمين له الشكر على تلك اللفتة الطيبة ولقائه بهم وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر معهم لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.

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محافظ المنوفية طالب مريض سرطان اللواء إبراهيم أبو ليمون المنوفية
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