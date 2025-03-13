بني سويف تحيي ذكرى شهداء الوطن في عيدها القومي -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إكليل الزهور على النُصُب التذكاري لشهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، بحديقة الشلال بمدينة بني سويف وذلك في إطار فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وعقب الانتهاء من المراسم، قرأ محافظ بني سويف ومرافقوه الفاتحة ترحماً على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، ثم جرى عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني.

وأكد المحافظ على أن تلك المناسبة تجسد بطولة أبناء بني سويف، و كفاحهم المشرف والتاريخي في فترة عانى فيها الوطن من الإحتلال، حيث برهن أبناء المحافظة على الوطنية والتوحد خلف قادتهم التاريخية في مواجهة المحتل، باعتبارهم جزء أصيل من تاريخ كفاح الشعب المصري، لاسيما وأن هذه المناسبة تتزامن مع حدث وطني آخر له مكانته في قلوب ووجدان الشعب المصري عامة وقواتنا المسلحة على وجه الخصوص، وهو"يوم الشهيد" ذكرى استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وسط جنوده أثناء تفقده الخطوط الأمامية للجبهة إبان حرب الاستنزاف عام 1969.