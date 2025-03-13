الفريق أسامة ربيع يشهد التشغيل التجريبي لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبري -صور

الإسماعيلية أميرة يوسف:

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التشغيل التجريبي لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبري بشركة قناة السويس للاستزراع المائي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

خلال جولته، تابع الفريق ربيع بدء عملية التشغيل التجريبي لقطاعات المصنع المختلفة، وسير العمل بخطوط إنتاج الأسماك والجمبري والتي تصل طاقتها التشغيلية إلى ٧ طن/ يوم. ثم اطلع رئيس الهيئة من المهندس شلبي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي على دورة العمل بالمصنع وخطوط إنتاج الأسماك والجمبري التي تضم لأول مرة خطوط فرز صناعة مصرية بمواصفات عالمية، فيما صممت خطوط تجهيز وتقطيع الأسماك بتكنولوجيا إيطالية وبلجيكية، كما تم الاستعانة بالتكنولوجيا الأمريكية الأحدث عالميا في مراحل تجهيز وتقشير الجمبري، بالإضافة إلى ثلاجات ضخمة بتكنولوجيا ألمانية سعة 220 طن خاصة بعملية الحفظ والتجميد، ومعامل للجودة .

ووجه رئيس الهيئة بسرعة التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للانتهاء من الإجراءات اللازمة لطرح الأسماك والجمبري المعبأ في الأسواق، كما أكد على ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من فترة التشغيل التجريبي لاستيفاء الملاحظات التشغيلية بكافة قطاعات المصنع.

وأشار الفريق ربيع إلى أن المصنع سيعمل خلال فترة التشغيل التجريبي على فرز وتعبئة الجمبري بالإضافة إلى أسماك الدنيس والبلطي واللوت التي يتم حصادها حاليا من الأحواض المستزرعة بالشركة.

وأكد رئيس الهيئة أن تشغيل مصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبري يعد خطوة هامة نحو تعزيز قدرات وإمكانيات الشركة وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها في السوق المحلي بجودة عالية و بأسعار مناسبة فضلا عن تلبية متطلبات ومواصفات التصدير بما يمكن معه طرح منتجات الشركة للأسواق الخارجية وتوفير عملة صعبة.

عقب ذلك، تفقد رئيس الهيئة منطقة أحواض الاستزراع السمكي التي يتم حصادها بحوض ٢١" والمستزرعة بأسماك الدنيس واللوت والبلطي والباسا والجمبري حيث تم حصاد ما يقرب من ٢٨٠ طن من الأسماك والجمبري، منها ١٠٠ طن من أسماك الدنيس، و٣٠ طن من أسماك البلطي، و٣٠ طن من أسماك الباسا، و١٢٠ طن من الجمبري.

كما اطلع الفريق ربيع على معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي بحوض( ٢٣) في القطاع الشمالي للمزرعة جهة بورسعيد بعد تطويره واستزراعه لأول مرة، وذلك بالشراكة مع شركة الشروق التابعة لمجموعة "الشوا" إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية حيث تم الانتهاء من تجهيز واستزراع ٤٠٠ فدان بأسماك البلطي والبوري والطوبارة، والتي يتم طرح إنتاجها من خلال سيارات الشركة المبردة في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد بأسعار مخفضة.

جدير بالإشارة، أن استراتيجية تطوير شركة قناة السويس للاستزراع المائي ارتكزت على تطوير البنية التحتية للأحواض المستزرعة وزيادة مساحة الأحواض المستزرعة، وذلك بالتوازي مع الانتهاء من العديد من الأعمال الإنشائية شملت تجهيز المبني الإداري الجديد للشركة ونقل العاملين، وانتهاء الأعمال المدنية الخاصة بالمخازن والورش الجديدة وأماكن الإعاشة والسور الخارجي بالشركة.