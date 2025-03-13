مصرع فتاة إثر اندلاع حريق داخل منزلها بحي الزهور في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت فتاة بمحافظة بورسعيد، مصرعها، اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق داخل منزلها بحي الزهور، مما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة أودت بحياتها قبل وصولها إلى المستشفى.

تلقى اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول الفتاة: هاجر محمود حميد حسن، 18 عامًا، إلى مستشفى النصر، جثة هامدة، وذلك بادعاء تعرضها لحروق شديدة جراء نشوب حريق داخل منزلها الكائن في منطقة علي ابن أبي طالب.

انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، كما انتقل رجال المباحث الجنائية إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة الأولية، وجمع المعلومات حول أسباب اندلاع النيران.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق ومعرفة ملابساته، والتصريح بدفن الجثة عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.