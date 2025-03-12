إحالة أوراق مزارع للمفتي بعد إدانته بقتل ابنته في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، أوراق مزارع إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل طفلته، في قرية العزية بمركز منفلوط، بهدف استعطاف أهالي القرية بسبب ديونه، وحددت المحكمة جلسة الثالث من مايو للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري، الرئيس بالمحكمة، ومعاذ محمود حسن، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر بخيت شحاتة، وطارق فارس.

تعود وقائع القضية رقم 11930 لسنة 2024 جنايات مركز منفلوط إلى متابعة ضباط مباحث المركز لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول غياب طفلة تدعى "ميرا. ح. ر" بقرية العزية، استدعت الشرطة والد الطفلة الذي أفاد بتغيبها أثناء لهوها أمام المنزل.

انتقل ضباط المباحث إلى القرية، وبعد فحص كاميرات المراقبة وخطوط سير الأهل، تبين عدم صحة رواية الأب، وكشفت تحريات معاون وحدة مباحث مركز منفلوط أن الأب خرج من المنزل برفقة طفلته واستقل توك توك إلى منطقة زراعية، حيث طلب من السائق الانصراف.

اعترف الأب بمروره بضائقة مالية، وأنه قرر التخلص من ابنته لاستعطاف الدائنين وتأجيل مطالباتهم، وقام بإلقاء ابنته في مصرف أبوصير بعد وصوله إلى المنطقة الزراعية.