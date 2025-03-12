محافظ الإسماعيلية: إعادة إحياء النصب التذكاري بجبل مريم يعزز الترويج السياحي للمحافظة

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد لاحتفالية كبرى بمناسبة إعادة افتتاح النصب التذكاري بجبل مريم، بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

شهد الاجتماع حضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري بالمحافظة، بالإضافة إلى المستشار الهندسي للمحافظة، معاون المحافظ للمشروعات، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية.

أكد المحافظ أن النصب التذكاري بجبل مريم يحمل قيمة تاريخية دينية وجمالية كبرى، حيث شُيّد تخليدًا لذكرى الجنود الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب العالمية الأولى، كما يتميز بموقعه الفريد على مسار رحلة العائلة المقدسة والسيدة مريم العذراء، مما يجعله مقصدًا سياحيًا وثقافيًا هامًا.

وأضاف أن الإسماعيلية تمتلك إمكانيات سياحية وبيئية فريدة، وأن إعادة تسليط الضوء على هذا المعلم التاريخي يعزز مكانة المحافظة على الخريطة السياحية لمصر.

ناقش الاجتماع سبل التعاون مع عدد من الوزارات والهيئات، بما في ذلك وزارة الدفاع، وزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الخارجية، هيئة قناة السويس والكنيسة الكاثوليكية، لضمان تنظيم الاحتفالية بالشكل الذي يليق بأهمية الحدث.

كما تم بحث الخطط المقترحة لتجميل المنطقة المحيطة بالنصب التذكاري وتطوير البنية التحتية لتعزيز جاذبيتها أمام الزوار والسائحين.

يُذكر أن النصب التذكاري بجبل مريم تم افتتاحه لأول مرة في 3 فبراير 1930، وهو من تصميم المعماري الفرنسي ميشيل روسبيتز، ونفذه النحات ريموند ديلامار.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتعزيز السياحة التاريخية والدينية، وتسليط الضوء على المواقع الأثرية التي تحمل بُعدًا ثقافيًا وحضاريًا يعكس عمق التاريخ المصري.