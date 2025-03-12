"أمي في البيت عايزة تشوفك".. شاب يعتدي جنسيًا على طالبة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

"أمي في البيت وعايزة تشوفك"، هكذا استدرج شاب طالبة لا يتعدى عمرها 15 سنة، تربطه بها علاقة عاطفية، إلى الشقة سكنها بمنطقة الرمل، لتفاجئ بخلو المنزل وتعديه عليها جنسيًا.

تعود بداية القضية رقم 37041 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما ورد بلاغ من ربة منزل إلى ضباط وحدة مباحث القسم يفيد تعدي عامل على ابنتها القاصر جنسيًا.

وتبين من التحريات وجود علاقة عاطفية بين المتهم "ع.م.ح" 21 سنة، عاطل، والمجني عليها "ر.أ.م" 15 سنة، طالبة، استمرت أسبوع، ووعدها خلالها برغبته في الزواج منها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم انتظر المجني عليها أثناء عودتها لمنزلها وطلب منها التوجه رفقته إلى الشقة سكنه للقاء والدته والتعرف عليها تمهيدًا للزواج منها فصدقته وذهبت معه.

وتبين من التحقيقات عدم وجود والدته في المنزل واعتدى المتهم عليها جنسيًا دون قوة أو إكراه.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت معاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف المجني عليها بالتحايل والتعدي عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفه، والمستشار أيمن محمود الحنفي، سكرتير المحكمة ممدوح رفعت.