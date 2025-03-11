إمام مسجد بالدقهلية يجمع أطفال قريته في مسيرة للذكر وتلاوة القرآن (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

في مشهد روحاني يتكرر سنويًا خلال شهر رمضان، يقود الشيخ رضا إسماعيل عبدالمعطي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، مسيرة تجمع أطفال قرية ميت عنتر بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، حيث يجوب الشوارع بعد صلاة العصر، مرددًا الصلاة على النبي، ليتبعه الأطفال في حلقة من الذكر وتلاوة القرآن.

يتنقل الشيخ بالأطفال بين شوارع القرية، حتى يستقر بهم في أحد الأماكن، حيث يجلسون على حصيرة يوفرها أحد الأهالي، ويتلقون آيات من القرآن الكريم، وسط أجواء من البهجة. ويحرص سكان القرية على تشجيع الأطفال من خلال تقديم الحلوى والبسكويت لتوزيعها عليهم كمكافأة على حفظهم للآيات.

يقول الشيخ رضا: "أحرص منذ عام 2017 على تنظيم هذه الجولات يوميًا خلال رمضان، بهدف تحفيظ الأطفال القرآن وتشجيعهم على الذكر"، مشيرًا إلى أنه يفضل السير بهم في الشوارع بدلًا من التجمع في المسجد، حيث يجذب ذلك عددًا أكبر من الأطفال، بمن فيهم من كانوا منشغلين باللعب في الطرقات.

ويضيف أن هذه المسيرة تستمر من بعد صلاة العصر حتى قبيل أذان المغرب، وتشمل تلاوة الأذكار، مدح الرسول، وإنشاد الابتهالات، إلى جانب تحفيظ الأطفال بعض السور القصيرة التي يراجعونها في اليوم التالي.