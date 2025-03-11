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إحالة أوراق متهم بقتل نجل عمه في أسيوط إلى المفتي

05:22 م الثلاثاء 11 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق عاطل إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل نجل عمه في قرية الشامية بمركز ساحل سليم. وحددت المحكمة جلسة الثالث من مايو للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة و معاذ محمود حسن نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

تعود وقائع القضية رقم 9323 لسنة 2022 إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من مستشفى ساحل سليم المركزي بوصول "حسين. ع. خ" (44 عامًا) جثة هامدة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت تحريات الرائد مصطفى محمد هاشم، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساحل سليم، أن المتهم "أحمد. ع. خ" (21 عامًا) نجل عم المجني عليه، ارتكب الجريمة بسبب خلافات على الميراث. وأوضحت التحريات أن المتهم توجه إلى منزل المجني عليه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية، مما أدى إلى وفاته.

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إحالة أوراق للمفتي أسيوط محاكمة
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