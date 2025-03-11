السجن المشدد لعامل في أسيوط بتهمة هتك عرض طفل وحيازة مخدرات

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط عاملاً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لقيامه بهتك عرض طفل، بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه لحيازته مخدر الحشيش في عزبة مساعد بمركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 2980 لسنة 2024 جنايات البداري إلى بلاغ ورد لمركز شرطة البداري يفيد بقيام "عمرو. ن. م" (22 عاماً) بهتك عرض الطفل "علي. ا. ع" (8 أعوام) وسط الزراعات في عزبة مساعد التابعة لقرية النواورة.

أكدت تحريات معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، صحة البلاغ، حيث تبين أن المتهم اعتدى على الطفل بعد تجريده من ملابسه ووضع إصبعه في موطن عفته، وعند صراخ الطفل أطلق المتهم سراحه خوفاً من افتضاح أمره.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البداري من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش، وأقر بأنها بقصد التعاطي. وأمام محمود محروس، وكيل النائب العام بنيابة مركز ومدينة البداري، اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة، موضحاً أنه أثناء تواجد الطفل في زراعة أرضهم وقيامه بتقطيع الجرجير، طلب منه المتهم فولاً أخضر، وبعد رفض الطفل إعطائه الجرجير، قام المتهم بعرقلته وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه.