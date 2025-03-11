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3 ملايين صاروخ.. ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية المحظورة بالفيوم

05:11 م الثلاثاء 11 مارس 2025

ضبط العاب نارية

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الفيوم - حسين فتحي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم من ضبط صاحب ورشة متورط في تصنيع الألعاب النارية المحظورة، حيث تم العثور على أكثر من 3 ملايين صاروخ وبمب معدة للتوزيع.

جاء ذلك عقب تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من اللواء محمود حمدي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، يفيد بقيام المتهم (م.ع.أ)، البالغ من العمر 50 عامًا، والمقيم بقرية الشواشنة، بإعادة تصنيع الصواريخ والبمب وبيعها لمحال لعب الأطفال في محافظات الفيوم، والقاهرة، وبني سويف.

وبناءً على ذلك، شُكِّل فريق بحث بقيادة العميد محمود هيبة، رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع غرب الفيوم، والرائد مصطفى قرني، رئيس مباحث مركز الشواشنة، حيث تمت مداهمة الورشة وضبط المتهم بحوزته كميات كبيرة من الألعاب النارية، بالإضافة إلى أدوات التصنيع وكميات من البارود المهرب من محاجر في المنيا وبني سويف.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأُخطرت نيابة مركز أبشواي لتولي التحقيق.

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