الموجة 25 تسترد 467 فدانًا من أراضي الدولة في برج العرب- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شن مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة المكبرة عن استرداد 467 فدان من أراضي أملاك الدولة بمنطقتي الهوارية وبرج العرب، تقاعس المواطنين عن استكمال الملفات وإجراءات التقنين طبقا لقانون 144 لسنة 2017.

ومن جانبه، أشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء دون ترخيص.

وشدد على تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات، مؤكدًا على رؤساء الأحياء اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.