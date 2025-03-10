تحريات المباحث تكشف مفاجأة حول حريق شقة الإسماعيلية.. محاولة انتحار وراء الكارثة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت تحريات المباحث أن حريق الشقة السكنية في الإسماعيلية نجم عن محاولة انتحار، وليس بسبب اشتعال صاروخ داخل المطبخ، كما كان يُعتقد في البداية. وأوضحت مصادر أمنية أن إحدى المصابين سكبت البنزين على نفسها، مما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة أفراد الأسرة بالكامل بحروق خطيرة.

وأسفر الحريق عن وفاة جنة نصر (17 عامًا) داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، بينما يخضع باقي أفراد الأسرة للعلاج من حروق شديدة من الدرجتين الثانية والثالثة، وهم: نصر رمضان محمد محمود (53 عامًا)، سماح محمد عبد الرحمن (42 عامًا)، منة نصر (15 عامًا).

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من السيطرة على النيران، بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

من جانبه، وجّه اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث جنائي لسماع أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة. كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الموقع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.