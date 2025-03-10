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مصرع عامل وإصابة سائق في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

01:51 م الإثنين 10 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه وأصيب سائق في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي، بأخميم في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة "ر. ع" 41 عامًا سائق على الطريق المشار إليه اختلت عجلة بيد قائدها، ما نتج عنه انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع مرافق قائد السيارة "س. ص" 41 عامًا عامل، وإصابة قائد السيارة بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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