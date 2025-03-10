مهلة أخيرة من وزيرة التنمية المحلية لرئيس الخانكة: "حلوا مشاكل الناس في أسبوع" -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي بمدينة الخانكة، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المدينة، والوقوف على آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.

وخلال الزيارة، تعرفت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية من مدير المركز التكنولوجي على الموقف الخاص بمنظومة التصالح على مخالفات البناء وعدد طلبات التصالح والطلبات التي جرى الموافقة عليها ونسب الإنجاز .

كما تابعت الدكتورة منال عوض والمحافظ عدد نماذج 8 النهائية الصادرة للمواطنين، ونسب الطلبات التي تم رفضها، وجهود مجلس المدينة في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم على الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح.

واستمعت الدكتورة منال عوض لعدد من شكاوى ومشاكل المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص المباني وكذا تأخير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية، السكرتير العام للمحافظة ورئيس مجلس المدينة بالتواجد في المركز التكنولوجي على مدار اليوم وعدم المغادرة حتى يتم رصد جميع مشكلات المواطنين التي استمعت لها الوزيرة خلال تفقدها للمركز التكنولوجي والعمل على سرعة حلها.

وأضافت الدكتورة منال عوض خلال حديثها مع رئيس مجلس المدينة: أمامك مهلة أسبوع لحل جميع المشاكل والشكاوى وحلها وإرسال تقرير للوزارة بكل مشكلة وما جرى فيها من إجراءات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس مجلس المدينة بضرورة التواجد يومياً في مقر المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات التي تهم المواطنين وحل أي مشكلات تواجه الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء أو استخراج رخص البناء وغيرها من الخدمات المحلية والتيسير والتسهيل علي المواطنين خاصة في ظل الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية فيما يخص منظومة التصالح.

وقالت د.منال عوض، مش عايزين إجراءات وتعطيل وروتين نزهق بيها الناس.. احنا سهلنا كتير في إجراءات وخطوات التصالح وفيه تنسيق مستمر مع كل الجهات المرتبطة بالتصالح على المنظومة وخاصة الطيران المدني ورد الجهات أصبح خلال 30 يوم واذا لم يتم الرد يتم الموافقة علي الطلب .. سهلوا على الناس بقى واشتغلوا واللي عنده أي استفسار يبعت للوزارة وهنرد عليه على طول بالحل".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التواصل الفعال مع المواطنين، من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف الخاصة بهم، وإجراء الاتصالات الهاتفية، وإرسال خطابات رسمية بعلم الوصول على العناوين المسجلة لهم في طلبات التصالح، وذلك لحثهم على الحضور إلى المركز التكنولوجي للمدينة واستكمال باقي خطوات التصالح، حتى لا يتم استبعاد ملفاتهم من المنظومة.

وأشارت الدكتورة منال عوض على أهمية المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات المحلية للمواطنين بسهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد عليهم، لافتة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه المراكز وتحديثها، لتواكب أحدث التقنيات وتلبي احتياجات المواطنيين ، حيث توفر الوزارة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات والجهات المعنية الدورات التدريبية اللازمة للكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بجهود العاملين في المركز التكنولوجي، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل للمركز، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

وأضاف محافظ القليوبية ان المحافظة تعمل جاهدة، على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية والمهندسة رضا ابراهيم مدير مركز المعلومات والمهندسة وسام الشامي مدير المتغيرات المكانية.