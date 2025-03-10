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ضبط سيارة محملة بالشماريخ والمفرقعات على الطريق الإقليمي بالفيوم

12:10 م الإثنين 10 مارس 2025

ضبط سيارة محملة بالشماريخ والمفرقعات

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الفيوم - حسين فتحى:

تمكنت حملة من مديرية تموين بالفيوم، برئاسة المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، من ضبط سيارة نقل تحمل كميات كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية، على الطريق الإقليمي، متوجهة من الفيوم إلى محافظات القاهرة الكبرى.

جرى التحفظ على السيارة بمعرفة مديرية التموين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ووجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات على مناطق بيع وتداول الألعاب النارية، وضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

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